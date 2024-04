Caltanissetta, i candidati sindaco accolgono l’appello per la condivisione del “Patto Etico di Coesione popolare”

L’appello per la condivisione di un Patto Etico di Coesione popolare è nato dalla necessità di un “umanesimo politico” inclusivo ,che da una parte potesse superare conflittualità esasperate e tatticismi elettorali , dall’altra stimolare la cittadinanza ad uscire dalle litanie lamentose, dalle inerzie paralizzanti ,dalla ataviche rassegnazioni per ripensare e progettare assieme il futuro della nostra città .

Diverse realtà associative hanno condiviso l’appello, elaborando proposte progettuali che sono state oggetto di riflessione e confronto tra i candidati sindaci in una saletta del teatro Rosso di San Secondo.



E’ stato un gesto significativo quello dei candidati sindaci che si sono impegnati ad accogliere un decalogo etico civico, ovverosia realizzare il programma amministrativo secondo criteri di trasparenza, attenzione al disagio sociale, alla disabilità, alla salute pubblica , allo sviluppo economico, alla riqualificazione del Centro Storico ,al rispetto della dignità dell’uomo, al coinvolgimento della cittadinanza ,nell’ottica di una co-governance non compatibile con una concezione dirigistica.

Il loro stringersi la mano e confrontarsi , in alcuni tratti con vigore passionale, sulle questioni essenziali del territorio sono atti che possono alimentare l’impegno collettivo di costruire assieme il futuro di questa nostra città e il suo essere comunità solidale.



I promotori della iniziativa Edoardo Vaginelli, Ferdinando Rovello e Stefano Vitello nel ringraziare i candidati sindaci sollecitano le forze vive e sane della città a proseguire in questo percorso virtuoso di cittadinanza attiva , di non disertare il momento elettorale e di vigilare con attenzione sull’operato dell’Amministrazione per custodire, proteggere ,alimentare il bene comune.

Infatti la città necessita di un abbraccio di fiducia e della capacità di dare fisionomia alla speranza tramite un esercizio politico- programmatico coraggioso, lungimirante , di largo respiro. Con l’impegno responsabile di tutti e di ciascuno.