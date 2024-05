Palermo, sventato furto al Teatro Massimo: un arresto

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 36enne per rapina impropria. L’uomo è stato bloccato dal personale di vigilanza del Teatro Massimo di PALERMO e dai poliziotti all’interno della recinzione del teatro, nel momento in cui tentava di scavalcarla verso l’esterno, con al seguito un grosso pannello riconducibile ad un quadro elettrico industriale sottratto all’interno della struttura. Il 36enne è stato identificato e tratto in arresto. L’uomo aveva già sottratto e lasciato all’esterno del teatro 6 cinghie con fibbie per il bloccaggio di carichi, sottratte a pedane della scenografia mentre il quadro elettrico serviva per l’erogazione dell’energia elettrica nell’area deposito merci. Oltre la recinzione, sul marciapiede prospiciente la parte posteriore del teatro Massimo, è stato ritrovato un grosso carrello, plausibilmente li condotto dall’uomo che se ne sarebbe servito per trasportare più agevolmente la merce rubata. Tutto il materiale è stato riconsegnato al personale della struttura, evitando così che il tentato furto, poi trasformatosi in rapina impropria, potesse pregiudicare la programmata attività concertistica del più importante teatro cittadino.