Catania, sorpreso a consegnare hashish in confezioni di dolciumi: arrestato 23enne

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni mentre stava consegnando a domicilio dosi di hashish nascoste in circa 15 confezioni di dolciumi. Complessivamente gli è stato sequestrato più di un chilo di droga. Il giovane, che aveva parcheggiato la sua auto in una traversa di via Etnea, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, che è stata però recuperata. Il giovane è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, sottoponendolo ai domiciliari.