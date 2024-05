Amministrative a Caltanissetta, altra donna assessore di Failla: entra in squadra Valentina Di Pasquale

Anche Valentina Di Pasquale, dipendente amministrativa del Cefpas di Caltanissetta, entra a far parte della squadra di Angelo Failla, candidato sindaco. Laureata in Economia, da 20 anni nel campo della formazione, adesso è entrata a far parte della direzione amministrativa del centro di formazione regionale. “La squadra – dice Angelo Failla – si arricchisce di ulteriori figure di grande competenza. Ancora una volta scelgo una donna ad affiancarmi perché ritengo che il mondo femminile sia una risorsa non solo per la determinazione ma anche per quella sensibilità intrinseca nel gentil sesso.

La presenza femminile, infatti, è ancora poco rappresentata all’interno delle istituzioni. Ringrazio la dottoressa Di Pasquale di questo ulteriore attestato di fiducia nella mia persona, quale candidato sindaco di Caltanissetta, perché vuol dire che diverse personalità della città riconoscono nel mio progetto l’unica alternativa libera e concreta per la comunità”.