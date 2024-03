Ufficiale l’esonero di Liverani, Salernitana a Colantuono

SALERNO (ITALPRESS) – Mancava solo l’ufficialità, arrivata nell’odierna mattinata. La Salernitana ha annunciato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Fabio Liverani unitamente al suo staff. La società campana ha contemporanamente affidato la guida tecnica della formazione granata a Stefano Colantuono. Colantuono, che ha già allenato la Salernitana nella stagione 2017/18 e in Serie A nel 2021/22, vanta 243 panchine nella massima serie e guiderà la squadra fino al termine della stagione. “La Società, certa del massimo impegno e dedizione di mister Colantuono, legato da forte amore e rispetto verso Salerno e la Salernitana, intende rivolgere al tecnico l’augurio di buon lavoro per questo finale di stagione”, si legge in una nota del club. La Salernitana è ultima in classifica con soli 19 punti raccolti in 29 giornate; Colontuono debutterà dopo la sosta nella sfida al ‘Dall’Arà di Bologna il 1° aprile alle 12.30. Il romano classe 1962, ex mister di Palermo, Torino, Atalanta e Udinese, è il quarto tecnico ingaggiato in questa stagione dal presidente Danilo Iervolino dopo il portoghese Paulo Sousa, che aveva iniziato la stagione, Inzaghi, che sembrava in procinto di tornare ma che ha rassegnato le dimissioni dopo aver visto rifiutata la sua richiesta di un altro anno di contratto, e Liverani.

