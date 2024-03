Sutera. Acquistati nuovi libri per arricchire l’offerta della Biblioteca comunale alla cittadinanza

SUTERA. La biblioteca comunale si arricchisce e prende vita, grazie al contributo, di 4232,08 €, per l’acquisto di nuovi libri, da parte del Ministero della Cultura. Tantissimi i libri acquistati, dal Comune di Sutera, che spaziano tra i diversi generi letterari. Dalla narrativa, alla biografia a testi scientifici, religiosi, dalla letteratura per ragazzi ai romanzi storici, ai testi di attualità e di politica ma anche di satira.

“Auspichiamo – ha dichiarato l’amministrazione comunale – che questa sia l’occasione giusta per far diventare la nostra biblioteca punto di incontro e di confronto per i tutti i cittadini uniti dall’amore per la lettura. Fa sempre bene alla mente respirare l’odore dei libri”.