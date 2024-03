Schlein “Premierato riforma pericolosa, poteri a un solo uomo”

ROMA (ITALPRESS) – “Contrarietà del Pd netta, forte e motivata” all’elezione diretta del capo dello Stato. “Il premierato non esiste in nessuna parte del mondo perchè scardina il sistema di uno Stato. E’ una riforma pericolosa e furbissima, Meloni dice ‘decidete voì, in realtà decide lei per cinque anni e questa non è democrazia. Marginalizza il Parlamento, eletto a strascico rispetto al capo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Senato. “La destra vorrebbe concentrare i poteri in mano a un solo uomo e già una volta non è andata bene. Non è questa la strada per migliorare la qualità della vita delle persone”, ha aggiunto. “Oggi il Parlamento decide della vita del governo, con la riforma il capo del governo deciderà della vita del Parlamento. Chi vuole questo, vuole il potere nelle mani di una sola persona ed è un danno per i cittadini, perchè per tutti e cinque gli anni avrebbero il diritto di incidere sulle decisioni”, ha spiegato. Per Schlein “non mi stupisce che la riforma del premierato sia di un governo in cui un ministro pensa che le elezioni russe siano state libere e democratiche. Ma in Russia la libertà di stampa è negata e i dissidenti vengono portati in prigione, dove a volte muoiono”.

