Riesi. Il Comune ha aderito a proposta dell’Associazione Toponomastica femminile di promuovere la campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”

RIESI. Il Comune di Riesi ha aderito alla proposta dell’Associazione Toponomastica femminile, di promuovere – presso le Amministrazioni locali – la campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”, al fine di intitolare le prossime strade a tre donne, che per ragioni legate alla storia, alla cultura o più in generale alla vita pubblica, hanno in qualche modo segnato la storia del nostro Paese.

L’amministrazione si impegnerà, nell’ambito delle sue competenze, a dedicare le prossime intitolazioni di giardini e luoghi urbani alle donne, incidendo così su un immaginario collettivo di figure illustri esclusivamente maschili e rendendo visibili, nel territorio, i tanti esempi femminili di grandissimo spessore, modelli imprescindibili per le nuove generazioni, ancora esclusi dal racconto della storia.