Nuoto. Grande impresa per Simone Capostagno ai campionati italiani Fin di Riccione: 2° posto e titolo di vice campione d’Italia

SOMMATINO. Grande impresa per il nuotatore sommatinese Simone Capostagno ai campionati italiani Fin di Nuoto a Riccione. Qui il nuotatore sommatinese, tra i migliori in ambito nazionale, ha conquistato con la Fenice Nuoto Enna la medaglia d’Argento e il titolo di Vice-Campione Italiano nella specialità 5000m.

L’atleta, dell’allenatore Alessandro Addamo, ha registrato il suo record personale sulla distanza (55’19.84), nonché la migliore prestazione siciliana dei campionati. In queste ore tanti sommatinesi ma anche appassionati di nuoto hanno commentato sui social la notizia del secondo posto di Capostagno ai campionati italiani. Tra questi anche l’amministrazione comunale che ha fatto i complimenti a Simone sottolineando come i suoi traguardi costituiscono motivo di orgoglio per l’intera comunità.