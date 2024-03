Montedoro. Rateizzato debito del Comune con Caltaqua: autorizzata transazione dalla Giunta

MONTEDORO. L’amministrazione comunale, tramite delibera di Giunta, ha approvato lo schema di transazione tra il Comune di Montedoro e la società Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. per permettere la rateizzazione del debito che il Comune di Montedoro ha nei riguardi di Caltaqua per il periodo compreso tra il 2013 e 2023.

Il debito è di 116.749,24 euro e s’è accumulato nell’arco di un decennio. Ora tuttavia, grazie alla transazione, sarà possibile estinguerlo. La Giunta comunale ha autorizzato il sindaco Renzo Bufalino alla sottoscrizione della transazione al fine di rimuovere questa situazione debitoria. Tecnicamente, il pagamento del debito da parte del Comune avverrà nell’arco di tempo di 5 anni, dal 1° settembre 2024 al 1° agosto 2028.

Per ogni anno, dal 2024 al 2028, saranno pagati 23.349,86 euro suddivisi in 12 rate mensili di 1.945,82 euro per un totale di 116.749,24 euro. La società Caltaqua ha accolto la proposta transattiva del Comune di Montedoro che, a sua volta, ha ritenuto oltremodo vantaggioso procedere all’accordo bonario con Caltaqua, atteso che esso permette da una parte di realizzare un abbattimento dei costi e dall’altra di evitare l’attivazione di procedure esecutive che potrebbero ripercuotersi sulle casse comunali in termini di ulteriori aggravi di spesa.