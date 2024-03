Maltrattamenti in famiglia, in carcere 39enne

I carabinieri di Floridia, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania. L’uomo, gia’ ai domiciliari perche’ gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, e’ stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.

I militari hanno segnalato la violazione all’Autorita’ giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 39enne e’ stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.