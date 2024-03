La Blutec di Termini alla Pelligra Holding, previste 350 assunzioni

PALERMO (ITALPRESS) – I Commissari hanno individuato la Pelligra Holding Italia quale soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione del complesso ex Blutec di Termini Imerese. Questo si apprende da fonti del Ministero delle imprese e del made in Italy dove si è tenuto un tavolo. Il progetto di Pelligra prevede l’assunzione di 350 dipendenti con garanzia di impiego per almeno i prossimi due anni.

Secondo quanto comunicato dal Ministro Adolfo Urso, nel corso della riunione, si procederà a un grande progetto di rilancio di tutta l’area industriale di Termini Imerese che diventerà il più grande porto commerciale e logistico di tutta la Sicilia occidentale e sede di un interporto. Da novembre, inoltre, il porto in provincia di Palermo diventerà il principale porto commerciale della Sicilia occidentale, con spostamento delle attività di MSC (Aponte) dal capoluogo a Termini.

Tra i presenti alla riunione, al Ministero di Via Veneto, a Roma, oltre al ministro Adolfo Urso ed al ministro del Lavoro, Marina Calderone, tra gli altri, anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, la collega con delega al lavoro, Nuccia Albano, i rappresentanti dei sindacati, i commissari e il presidente dell’Autorità portuale di Palermo, Pasqualino Monti.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).