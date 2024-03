Delia. Pubblicato l’avviso per la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità

DELIA. Prosegue l’iter per la nomina dell’Autorità Garante dei diritti dei disabili a Delia. A seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale e in attuazione del Regolamento comunale, approvato col medesimo atto consiliare n. 7/2024, con la quale è stata istituita la figura del “Garante della persona disabile”, in data di ieri è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione di tale importante figura.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità è un organo unipersonale in grado di tutelare e difendere i diritti dei disabili, operante in piena autonomia politica ed amministrativa e nominato dal Consiglio Comunale, previa analisi e valutazione dei curricula vitae pervenuti da parte dei soggetti partecipanti al bando.

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertifichino il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza ovvero Scienze Sociali, Medicina, Psicologia o equipollenti e un idoneo curriculum dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali. La carica del Garante è incompatibile con la carica di dipendente comunale o di altri enti o aziende vincolate o sovvenzionate dal Comune di Delia. Il Garante opererà a titolo volontario e non percepirà alcuna indennità. L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

“Il ruolo dell’Autorità Garante – afferma il Sindaco Gianfilippo Bancheri – si pone a supporto dell’Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi che ci siamo preposti: esso rappresenterà un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. Avrà inoltre il compito di segnalare e promuovere tutte le iniziative opportune per assicurare la piena tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all’integrazione e all’ inclusione sociale. Questo rappresenta un punto fermo di importanza fondamentale all’interno del nostro programma politico”.

Le candidature, da presentare tramite pec ovvero documentazione cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune di Delia, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 22 marzo.