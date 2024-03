Caltanissetta, “Avalon” al Margherita racconta ai ragazzi un futuro surreale

Una pièce distopica ispirata alla leggendaria isola del mitico re Artù è il prossimo appuntamento della stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” organizzata dall’Amministrazione comunale al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

Domenica 10 marzo alle ore 18.30 la Compagnia del Tempo Relativo di Canicattì porterà in scena “Avalon”, spettacolo per ragazzi scritto a quattro mani da Lella Falzone e Angelo Lo Verme ed inserito nella stagione del Regina Margherita tra gli appuntamenti fuori abbonamento.

La storia distopica, e pertanto terrificante, è ambientata in un luogo immaginifico e surreale, situato geograficamente in una zona indistinta del nostro pianeta, collocata temporalmente nell’anno 2157, dopo una disastrosa Terza guerra Mondiale combattuta con armi nucleari. I sopravvissuti concepiscono una società rigidamente controllata da un potere tirannico onnipresente per scongiurare un’altra guerra. Così le emozioni e il libero arbitrio verranno gradualmente soppresse attraverso l’ausilio di androidi, la somministrazione di farmaci e l’innesto sottocutaneo di microchip, oltre a un subdolo indottrinamento basato sull’abolizione di alcuni vocaboli come libro, speranza, sogno e amore, ovvero tutti quei lemmi del vocabolario universale che evocano emozioni e sentimenti. Ne verrà fuori una società in cui le persone saranno trasformate in automi capaci solo di obbedire agli ordini del governo che si arrogherà persino il diritto di selezionare coppie atte alla riproduzione e di decretarne il fine vita. Per fortuna non tutta la popolazione accetta di sottostare ad un sistema così repressivo e disumanizzante, c’è chi si ribella conducendo una dura esistenza clandestina e tramando una ribellione che possa ristabilire la libertà e la democrazia.

La stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” prosegue giovedì 14 marzo alle ore 21 con il musical “Camicette bianche” di Marco Savatteri, liberamente ispirato all’omonimo saggio di Ester Rizzo.

AVALON

di Lella Falzone e Angelo Lo Verme

con gli attori della Compagnia del Tempo Relativo

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Biglietto unico 5 euro.

Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30; lunedì e giovedì anche ore 15.30 – 18. Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142