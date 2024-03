BMW con la Vision Neue Klasse X anticipa il futuro

(Adnkronos) –

BMW ha presentato in occasione dello IAA 2023, la Vision Neue Klasse X.

Anticipa nelle forme, le future berline della Casa dell’Elica, la BMW Vision Neue Klasse X abbina un design esterno innovativo a interni luminosi e spaziosi. Tre le caratteristiche principali della nuova BMW Vision Neue Klasse X: • elettrica • digitale • circolare. Con il lancio di questa EV, il Marchio automobilistico tedesco, presenta un nuovo linguaggio stilistico semplificato. La Neue Klasse X ha un’altezza da terra tipicamente da SUV, un passo lungo e sbalzi corti. Le grandi superfici vetrate danno luminosità all’abitacolo, i tessuti sono realizzati con colori caldi. Tutti nuovi modelli X del futuro si caratterizzeranno per la forte presenza del Vision Vehicle. Si tratta di unità LED disposte verticalmente e allineate, che offrono una nuova reinterpretazione della classifica firma luminosa BMW. Cambia anche la griglia doppio rene, reinventata e tridimensionale, con contorni retroilluminati. Al retro, le luci si estendono verso il centro, modernizzando così la tradizionale firma a L di BMW. Sono realizzati con stampa in 3D. Una sesta generazione quella della tecnologia BMW eDrive che oltre a un’unità e-drive migliorata, include nuove celle di batterie agli ioni di litio ora di maggiori dimensioni e rotonde. Hanno una densità energetica volumetrica superiore di oltre il 20% rispetto alle celle prismatiche utilizzate in precedenza.

L’alimentazione è da 800 Volt, la capacità di ricarica è migliorata fino al 30%, in soli dieci minuti èpossibile ricaricare di 300 km. La sesta generazione di BMW eDrive offre anche il 30% in più di autonomia. Cambia anche il design degli pneumatici e del sistema frenante, entrambi concepiti espressamente per veicoli elettrici. Elettrico ma anche sostenibile, la BMW Vision Neue Klasse X è realizzata con materiali completamente vegetali, minerali e privi di petrolio. La plastica proveniente dal mare è stata utilizzata per la prima volta per parti stampate ad iniezione. Le minigonne laterali e gli attacchi del paraurti anteriore e posteriore sono prodotti con materiali mono-riciclati. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)