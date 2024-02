Sicilia. Morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era sul monopattino: donati gli organi

Era stato investito da un’auto mentre era alla guida di un monopattino lo scorso 31 gennaio in via Vincenzo Giuffrida, a Catania. Oggi dopo otto giorni di coma il suo cuore ha cessato di battere.

Si tratta di Lorenzo Isaia, 50 anni, catanese, ma trapiantato a Messina per diverso tempo. Lo scorso 31 gennaio era stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso dopo essere stato travolto da un’auto nella parte alta di via Vincenzo Giuffrida, a Catania.

Oggi si è spento e l’ufficio stampa dell’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo rende noto che sono stati donati cuore, fegato, polmoni, cornee e reni. (ITALPRESS).