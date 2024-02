Schifani, manager sanità con procedenti giudiziari? Valuta l’Ars ‘Se ne occupa la Commissione, procedura in itinere’

“Sono in fase di valutazione da parte della commissione affari istituzionali. Hanno fatto delle richieste, tutto sta seguendo l’iter parlamentare”. L’ha detto il presidente della regione Renato Schifani, oggi in Prefettura a Siracusa, a margine degli insediamento del tavolo tecnico sul depuratore Ias, rispondendo a una domanda sui procedimenti giudiziari che vedono coinvolti 8 dei 18 commissari dell’Asp nominati dalla Regione.

“Abbiamo fatto questa proposta, l’abbiamo mandata in commissione come regolamento. La commissione ha chiesto informazioni, il governo fa la sua parte e anche l’assessorato. E’ in itinere la procedura, il percorso è regolare”. I manager che hanno dichiarato di avere procedimenti penali sono Giuseppe Drago (Asp Ragusa), Mario Zappia (Asp Enna), Salvatore Emanuele Giuffrida (ospedale Cannizzaro di Catania), Alessandro Caltagirone (Asp Siracusa), Giuseppe Laganga Senzio (Asp Catania) e Giorgio Giulio Santonocito (Policlinico di Messina), Roberto Colletti, (azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello) e Maria Grazia Furnari, nominata per la guida del Policlinico.