Pioli “Testa al Rennes e ambizioni da Milan in Europa”

MILANO (ITALPRESS) – Sette Champions in bacheca, nessuna Europa League. La retrocessione dalla prima alla seconda competizione europea è stato un duro colpo per il Milan, ma c’è sempre la possibilità di riscattarsi e trasformare le amarezze in grandi gioie. Con questo spirito Stefano Pioli e i suoi ragazzi si proiettano all’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes. “Il fatto che il club non abbia mai vinto questa competizione è sicuramente una motivazione in più – ammette il tecnico rossonero alla vigilia -, la delusione di non proseguire il cammino in Champions c’è stata, ma adesso è questa la nostra Champions, il Milan non ha mai vinto l’Europa League ed è uno stimolo in più per noi. Ma ora dobbiamo pensare al Rennes, una squadra che sta bene, che viene da 8 vittorie consecutive, dobbiamo concentrarci su questa sfida, dobbiamo affrontare bene la partita di domani per portarci in vantaggio in vista del ritorno”. Pioli non vuole guardare troppo avanti, ma non nasconde le ambizioni del Diavolo. “Vivere gara dopo gara è necessario, ora in una settimana abbiamo questo doppio scontro con il Rennes, vogliamo passare il turno, poi siamo il Milan e dobbiamo affrontare questa competizione con l’assoluta ambizione di arrivare fino in fondo, pur sapendo che ci sono avversarie di grande livello come il Bayer che è primo in Bundesliga, come il Liverpool che comanda la Premier, ci sono rivali di grande livello, metto anche l’Atalanta tra le favorite, noi al momento dobbiamo pensare solo a superare il Rennes”, spiega Pioli, soddisfatto delle ultime prestazioni fornite dal suo Milan. “E’ un bel momento per noi, dentro le stagioni ci sono momenti negativi che vanno superati con fiducia e compattezza, noi lo abbiamo fatto, ci sono anche momenti positivi che devono essere portati avanti. Ieri abbiamo festeggiato le 100 vittorie di un gruppo che lavora insieme da 4 anni e che cerca di migliorarsi e andare oltre, che ha voglia di fare, di credere nelle proprie qualità, di fare una grande partita con il Rennes. Abbiamo preparato bene questa doppia sfida, li seguiamo da tante partite, è una squadra molto veloce, verticale, con ragazzi giovani, di qualità e talento che stanno vivendo un ottimo momento fisico e mentale, giochiamo in casa e sarebbe molto importante prenderci qualche vantaggio in vista della partita di ritorno”.

