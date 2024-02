Open Fiber, al via posa fibra ottica a Ramacca. la rete ultraveloce connette 1.829 unita’ immobiliari

L’intervento su Ramacca prevede il riuso di infrastrutture gia’ esistenti e limitera’ al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunita’. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialita’ della tecnologia Ftth sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilita’. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera. “Questo progetto consentira’ a Ramacca di essere sempre piu’ proiettata verso la digitalizzazione. La fibra ottica, infatti, raggiungera’ il centro abitato, i quartieri e le contrade dove ricadono abitazioni, attivita’ commerciali e imprese”, afferma il sindaco Nunzio Vitale.

“La nostra comunita’, quindi, presto potra’ usufruire di una connettivita’ ultraveloce fondamentale per lo svago, il lavoro e il business. Si tratta – conclude – di un intervento strategico in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea contro il digital divide del territorio, che permettera’ alle persone di sfruttare tutte le opportunita’ di crescita e sviluppo offerte dalla transizione digitale”.