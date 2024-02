Nissa Rugby cerca 5 volontari per il servizio civile. Come presentare la domanda

Opportunità per potere prestare il servizio civile nella Nissa Rugby. La società dello storico presidente Giuseppe Lo Celso rinnova questa possibilità: ben 5 sono i posti a disposizione.

I volontari saranno inseriti nell’ambito di tre progetti: educazione allo sport per l’inclusione sociale (2 posti), educhiamo alla coesione (1 posto) e inclusione sociale oltre le sbarre (2 posti).

Sonia Orlando, operatore locale di progetto (OLP) sottolinea: “Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. È un’occasione per apprendere nuove competenze, per sperimentare nuovi contesti e per essere di aiuto a chi ne ha bisogno. È un percorso di crescita ed arricchimento individuale, che offre importanti punti da estendere alla vita quotidiana. È un viaggio all’interno delle relazioni, non solo professionali, ma di quelle che riescono a scaldarti il cuore e a motivare le tue giornate”.

La scadenza della domanda è fissata per le ore 14 del 15 febbraio 2024.

Ecco il link https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del Servizio Civile della Nissa Rugby Sonia Orlando o inviare un’e-mail a info@nissarugby.com