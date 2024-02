Mussomeli, giornata conclusiva del carnevale. Il messaggio dell’Assessore Lo Conte ai ragazzi

MUSSOMELI – L:’assessore Seby Lo Conte si rivolge ai giovani con un suo minvito: “Oggi, martedì 13 febbraio, sarà l’ultimo giorno di festeggiamenti del carnevale. Quest anno la nostra Mussomeli ha risposto partecipando in maniera massiccia: si sono organizzati gruppi di parrocchie, gruppi di ragazzi, giovani e meno giovani ai quali poi si sono aggregate flotte di giovani! Il carnevale, oltre che un momento di festa, vuol essere anche un momento in cui la comunità è più unita con un unico obiettivo: un po’ di spensieratezza e sano divertimento. Tutto ciò viene fatto, oltre che per tenere viva la nostra Mussomeli, in primis per voi giovani, per creare momenti a voi dedicati, evitando che li ricerchiate altrove, in altri paesi limitrofi, con non poche preoccupazioni da parte dei vostri genitori. Vi rinnovo l invito a partecipare al “vostro carnevale ” nella ” vostra Mussomeli ” . Confido in voi ragazzi e nella vostra partecipazione. Il vostro amico assessore Seby