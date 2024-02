Migranti, via libera definitivo dal Senato ad accordo Italia-Albania

ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica del protocollo firmato tra Italia e Albania sui migranti con 93 voti favorevoli e 61 contrari. Il disegno di legge era già stato approvato dalla Camera.

Per il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco “il Protocollo di cooperazione con l’Albania per la gestione dei migranti rappresenta un contributo significativo al contrasto alla immigrazione irregolare e al contrasto del traffico di esseri umani. L’intesa appena ratificata dal Parlamento è largamente apprezzata in Europa e ci auguriamo che sia pienamente efficace quanto prima, contribuendo alle politiche di rimpatrio e di riduzione dei flussi migratori in Italia, dati che già hanno fatto registrare una importante flessione negli ultimi mesi grazie alle intese con i paesi di partenza. Il Governo italiano sta affrontando con ogni mezzo immigrazione clandestina: le nostre frontiere sono aperte per chi arriva attraverso un percorso legale secondo i bisogni della nostra Nazione mentre per i trafficanti di essere umani continuerà a non esserci alcuna tolleranza”.

