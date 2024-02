Insegue tre donne per strada, arrestato dalla polizia

I poliziotti della Questura di Ancona hanno arrestato un uomo per Violenza privata aggravata, dopo essere intervenuti ieri sera intorno alle 21.00 nei pressi di piazza Ugo Bassi, a seguito di una segnalazione che riferiva della presenza di un soggetto che stava rincorrendo tre donne lungo la strada.

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno notato un uomo che, sbracciandosi, richiamava la loro attenzione e un altro che, nel frattempo, cercava di eludere il controllo allontanandosi. Quest’ultimo è stato immediatamente fermato e identificato, l’altro ha raccontato di avere notato tre donne scappare da un uomo che le inseguiva, rivolgendo loro degli apprezzamenti.

Tranquillizzate le tre donne, i poliziotti hanno arrestato per reato di Violenza privata aggravata e lo hanno condotto in Questura in attesa dell’udienza di convalida per direttissima su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato, disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Ancona.