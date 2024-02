Il Manchester City passa in Danimarca, 3-1 al Copenaghen

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, il Manchester City si impone per 3-1 contro il Copenaghen e indirizza la qualificazione. Al Parken di Copenaghen, i campioni d’Europa in carica superano i danesi, grazie alle reti di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden; per i padroni di casa segna, invece, Mattsson.

La partita prende sin da subito la piega attesa e il Manchester City passa in vantaggio dopo dieci minuti, grazie a De Bruyne: il belga riceve il preciso filtrante di Foden e incrocia di destro, battendo l’incolpevole Grabara. Nei minuti successivi fioccano le occasioni per il raddoppio dei Citizens: la chance più concreta capita al 29′ ad Haaland, che in acrobazia spedisce la sfera di poco alta sopra la traversa. Nonostante il dominio del gioco, gli uomini di Guardiola pagano pegno alla prima disattenzione della serata. Al 34′, infatti, Ederson commette un grave errore in costruzione e la palla finisce a Mattsson, autore di un preciso destro dal limite dell’area che vale il pareggio. Il gol del 1-1 non scompone gli inglesi che ritornano immediatamente ad occupare la metà campo avversaria.

Al 46′ l’assist rimpallato di De Bruyne arriva sui piedi di Bernardo Silva che di sinistro realizza la rete del 2-1. Da segnalare l’infortunio muscolare di Grealish, sostituito al 21′ da Doku.

Nella ripresa è sempre il City ad assumere il comando delle operazioni; quando, però, recupera palla, il Copenaghen con coraggio riesce comunque a costruire delle trame di gioco interessanti. Al 69′ Doku impegna Grabara con un potente destro da fuori area. I Citizens gestiscono, sprecano un paio di occasioni e nel recupero Foden trova la rete del 3-1 dopo una prolungata azione offensiva. Guardiola può festeggiare una vittoria pesante in ottica qualificazione contro un Copenaghen in partita fino alla fine. La gara di ritorno è in programma per martedì 6 marzo all’Etihad.

