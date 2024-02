Fuochi d’artificio in strada per compleanno amica, 2 denunce

Due giovani, di 26 e 21 anni, sono stati denunciati a CATANIA da agenti del commissariato Borgo Ognina per aver, in occasione del compleanno di un’amica, dato fuoco alla miccia di due batterie da 100 fuochi d’artificio posizionate sullo spartitraffico di via Acicastello, a pochi metri da un rifornimento di carburante, creando un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Sono indagati per accensioni ed esplosioni pericolose.

Ai poliziotti che li hanno bloccati, i due hanno raccontato che i fuochi d’artificio erano stati sparati in quel preciso punto perché di fronte si trovava il ristorante in cui si festeggiava il 40/mo compleanno di una loro amica. Sul posto erano presenti circa una trentina di persone invitate al compleanno, festeggiata inclusa, intente ad ammirare lo spettacolo pirotecnico.

I due sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Borgo Ognina per ulteriori accertamenti. Al termine delle attività di rito, sono stati denunciati in stato di libertà.