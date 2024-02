Festival “Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo”: successo in Marocco della violoncellista nissena Emanuela Mosa in duo con Simone Sgarbanti al pianoforte

Un significativo successo di pubblico e di critica ha riscosso il duo composto dalla violoncellista Emanuela Mosa e dal pianista Simone Sgarbanti entrambi allievi della Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro di Imola nei due concerti tenuti in Marocco presso il Palais des Congres di Fès e l’Auditorium 4 dell’Al Akhawayn University di Ifrane nell’ambito del Festival Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo promosso congiuntamente dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat con l’adesione dell’Ambasciata d’Italia presso il regno del Marocco e la collaborazione di importanti istituzioni culturali italiane e marocchine.

I due giovani artisti, assai apprezzati per la solida preparazione tecnica e le indiscutibili qualità musicali hanno eseguito un programma di sicuro interesse che contemplava la Sonata in re maggiore op. 38 di

Francesco Cilea, la sonata in re minore op.40 di Dimitri Shostakovich e il Tema e variazioni Dal tuo stellato soglio (dal “Mosè in Egitto” di G. Rossini) di Nicolò Paganini.

Al termine dell’esecuzione il duo ha ringraziato il pubblico con una meravigliosa e toccante esecuzione del Cigno tratto dal Carnevale degli Animali di Saint-Saens.

Emanuela Mosa, diplomata in pianoforte e violoncello con il massimo dei voti, la lode e la menzione, nel 2018 vince una borsa di studio per violoncello dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. E’ stata allieva del M° Antonio Meneses, David Geringas e Alain Meunier rispettivamente presso le Accademie Walter Stauffer di Cremona, Chigiana di Siena e Incontri col Maestro di Imola. Suona regolarmente in Italia e all’estero. E’ Docente di Violoncello presso Il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Ha inciso lo scorso anno un CD per l’etichetta Suonare News ed è stata selezionata dall’Accademia di Imola per prendere parte al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, iniziativa istituita in collaborazione con il MAECI e il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica.

Simone Sgarbanti, pianista assai apprezzato per le sue originali qualità d’interprete, ha studiato con André Gallo presso l’Accademia Pianistica di Imola ed è attualmente allievo di Avedis Kouyoumdjian presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna. Ha già suonato per alcune prestigiose stagioni e festival. Dal 2021 è docente di pianoforte presso la Amadeus Music and Arts Academy di Vienna ed è impegnato in un progetto discografico dedicato all’integrale delle opere per pianoforte di Maurice Ravel. Per Naxos registrerà con il violoncellista Vida Vujic composizioni di Joseph Marx. Il prossimo anno debutterà inoltre al Musikverein di Vienna con il Quintetto op.89 di G. Fauré.

Il Festival Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo ha ancor di più consolidato il rapporto fra il CIDIM e l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat spiega il Vicepresidente del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) Francescantonio Pollice che ha sottolineato l’importanza di potare all’estero giovani di valore selezionati dalla prestigiosa Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola con la quale è stato sottoscritto un importante rapporto di collaborazione triennale.

Soddisfazione anche da parte della Dott.ssa Carmela Callea Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat che ha sottolineato come “I giovani interpreti italiani protagonisti del Festival con le loro note ci ricordano che la Musica, in un mondo schiacciato dai rumori, insegna a comunicare senza parole e, soprattutto, ad ascoltare”