Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: domenica scorsa il rapper è andato via di casa

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa. L’indiscrezione, che il Corriere può confermare, è del sito Dagospia.

Alla base della rottura, i recenti guai giudiziari dell’imprenditrice e influencer: «Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato.

Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa» scrive Dagospia.

Le ultime Storie di Fedez su Instagram (risalenti a mercoledì 21 febbraio, ndr) sembrano essere state pubblicate da un posto diverso dal lussuoso appartamento di CityLife, a Milano, in cui l’ormai ex coppia si era trasferita lo scorso novembre. Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato due Storie che alla luce della notizia sembrano suggerire un cambiamento.

L’imprenditrice, che sarà ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa sul Nove, domenica 3 marzo, ha infatti condiviso l’immagine di un libro con una dedica: «Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere». E poi una seconda, in cui si legge «The power isn’t out there, it’s in you», che tradotto significa: «Il potere non è là fuori, ma è dentro di te». (Corriere.it)