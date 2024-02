Caltanissetta, ballerini del Ruggero Settimo al “Performare Festival”

Da circa quattro anni, il liceo ”Ruggero Settimo”, in convenzione con “PERFORMARE FESTIVAL” offre ai propri studenti dell’indirizzo coreutico la grande opportunità di studiare, ogni estate gratuitamente, con coreografi di danza contemporanea di fama internazionale.

L’evento “Performare Festival”, spesso in collaborazione con “Scenario Pubblico” di Roberto Zappalà, eletto Centro di Rilevante Interesse Nazionale, è annualmente promosso ed organizzato da un’associazione guidata in primis dalla visionaria danzatrice Simona Miraglia il cui nobile scopo è quello di portare la cultura della danza contemporanea al centro della Sicilia.

Dall’unione della sua ferrea volontà con la propensione ed apertura verso tutto ciò che è bellezza, sapere, formazione, cultura, espressa dal Liceo “R.Settimo” di Caltanissetta, grazie anche alla passione educativa della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, nascono appunto tante bellissime opportunità per gli studenti, che non riguardano esclusivamente gli stages di danza con relativa e stimolante performance finale, ma la visione di tanti interessantissimi spettacoli, dibattiti, approfondimenti, scambi culturali ed anche corsi di scrittura creativa per aspiranti giornalisti e critici, ai quali da quest’anno parteciperanno anche gli alunni dell’indirizzo Classico con ampliamento artistico-musicale.

Guarda il video del “dietro le quinte” del Performare Festival