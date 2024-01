Trasporti ferroviari in Sicilia. Giambona: “cancellato l’aumento del biglietto”

“Grazie al nostro emendamento nella legge di Stabilita appena approvata dall’Ars e’ stato inserita la norma che interviene sull’ingiustificato aumento del biglietto ferroviario in Sicilia. Un intervento doveroso visto che le promesse di stop agli aumenti, fatte pochi mesi fa dall’assessore Arico, sono diventate realta’ solo in parte”.

Lo dice Mario Giambona parlamentare regionale del Partito democratico che ha proposto la norma. “Il governo in occasione del rinnovo del contratto di servizio, aveva annunciato di aver stoppato il previsto aumento del 10 per cento, ma all’inizio dell’anno gli utenti hanno verificato che l’aumento e’ stato applicato anche se solo in misura del 5 per cento. Un costo che se pur minimo incide negativamente sui tanti pendolari costretti ad usufruire quotidianamente del servizio ferroviario. Il nostro emendamento – conclude Giambona – consente di cancellare gli aumenti tornando alle tariffe originarie”.