Svaligia una casa mentre la figlia del proprietario dorme, denunciato

Si sarebbe introdotto di giorno nella villa di un professionista in un paese dell’hinterland etneo ed avrebbe rubato preziosi per 4.000 euro mentre la figlia 18enne del padrone di casa dormiva in camera sua senza che si sia accorta di nulla.

E’ quanto contestano i carabinieri ad un 23enne agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, che è stato denunciato per furto in abitazione. Il giovane è coinvolto in una lunga serie di analoghi reati come furti in abitazione private ed esercizi commerciali.

Ad incastrare l’indagato sarebbero stati il particolare modo di camminare e la presenza di tatuaggi sul collo e su un polpaccio, notati dai carabinieri nelle immagini della videosorveglianza.