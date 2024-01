Serie D. Al “Valentino Mazzola” obbligo dei tre punti per la Sancataldese contro il Portici

E’ una sfida da vincere quella che, per la 23^ giornata del campionato di serie D (girone I), vedrà di fronte la Sancataldese di Accursio Sclafani opposta ai calabri del Portici. Il match prenderà il via alle 14,30 di domenica 21 gennaio. I verdeamaranto sono reduci dalla sconfitta esterna con il Siracusa nel turno di campionato infrasettimanale.

Prima di quel match, avevano pareggiato 2-2 con il San Luca dopo che Calabrese e compagni erano stati in vantaggio 2-0. Insomma, non proprio un gran momento, quello che sta vivendo in questa fase della stagione la Sancataldese. Ecco perché la gara di domenica assume un’importanza e un valore veramente vitale per la squadra del presidente Ivano La Cagnina.

Per la gara del Valentino Mazzola del 21 gennaio i prezzi in prevendita sono: Gradinata 12 euro, Curva 8 euro e Ospiti 12 euro. Ridotto per ragazzi 13 /17 anni 8 euro.

I prezzi al Botteghino, invece, sono: GRADINATA: 15€, CURVA: 10€, OSPITI: 15€; RIDOTTO: 10€ (ragazzi/e 13/17 anni). Ragazzi Gratis fino a 12 anni. La chiusura delle prevendite è prevista per domenica 21 gennaio alle 11. Le prevendite sono attive presso:

Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO

Tabaccheria Giulio Gigante in via Babbaurra n. 201. – SAN CATALDO

I biglietti potranno essere acquistati anche attraverso il portale on line al seguente link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti….

(Foto Vincenzo Bonelli)