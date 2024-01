Papa Francesco all’Angelus “Preghiamo per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Maria, Madre di Dio e nostra, accresca il nostro amore per Gesù Bambino e per tutti i bambini, specialmente quelli provati da guerre e ingiustizie”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus.

“Dio è così: Bambino, fiducioso, semplice, amante della vita, impariamo a stupirci e ripartiremo più semplici e migliori come i Magi e sapremo avere sguardi nuovo, creativi di fronte ai problemi del mondo”, ha sottolineato il Pontefice, che ha poi espresso vicinanza alle vittime dell’attacco in Iran e ricordando “i tanti morti” per le guerre ha detto “preghiamo per la pace”.

