Pallavolo femminile B2. La Traina batte facile 0-3 il Catania Volley: niente da fare per le giovani catanesi

Vittoria facile facile per la Traina Caltanissetta che, al primo match del 2024 in campionato, batte 0-3 il Catania Volley, squadra giovane ma costituita da elementi di prospettiva.

Le nissene, con D’Antoni e Moneta in bella evidenza, non hanno avuto grandi problemi a far girare il match dalla loro parte. Conquistato il primo set 10-25, nel secondo la Traina ha proseguito sulla stessa direzione con un gioco con il quale ha concesso poco o niente alle catanesi.

Impostasi 14-25 nel secondo set, nel terzo Moneta e compagne hanno legittimato il successo finale imponendosi 15-25. Insomma una Traina apparsa vogliosa e determinata in quel di Catania, ma soprattutto una squadra che s’è dimostrata in grado di fare pallavolo facendo ruotare tutte le pallavoliste del roster a disposizione.

La Traina resta seconda nel girone M.