Merendine “stupefacenti”, 1 arresto e sequestrati 13 kg di hashish nel Siracusano

SIRACUSA (ITALPRESS) – Operazione antidroga a Floridia, in provincia di Siracusa. I Carabinieri hanno arrestato un 44enne, incensurato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in un garage nella disponibilità dell’uomo, nel corso di una perquisizione, hanno trovato oltre 200 panetti di hashish, occultati con grande fantasia all’interno di confezioni perfettamente sigillate di merendine, barrette alimentari e prodotti dolciari vari, per un totale di circa 13 chilogrammi dai quali, se immessi sul mercato, si sarebbero potute ricavare oltre 185 mila dosi, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato più di 150 mila euro, secondo una stima degli investigatori.

La droga è stata sequestrata per i successivi esami di laboratorio. Il 44enne è finito agli arresti domiciliari.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

