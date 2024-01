Maltempo ribalta autoarticolati e camion nel traghetto Messina – Salerno

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia sta avendo pesanti ripercussioni anche sui mezzi di trasporto. Succede nelle città e nelle strade ma anche nei traghetti ostacolati da venti molto forti e mari con onde altissime.

E’ quanto è successo nel traghetto Delta tour partito da Messina alle 2.30 e diretto a Salerno con alcuni autoarticolati e camion presumibilmnte non adeguatameente ancorati sulla motonave.

I grandi veicoli si sono mossi e ribaltati su un fianco nel traghetto così come denunciato da Tania Andreoli, presidentessa della Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani (LAAIS) in una nota in cui allega le foto degli automezzi coinvolti.

“Ci siamo già attivati per fare chiarezza su quanto avvenuto e verificare la responsabilità dei danni – ha concluso la presidentessa Andreoli -. Altre compagnie, alla luce dei dati pervenuti, avevano sospeso la navigazione”.