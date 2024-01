Il presidente provinciale del PD Massimo Arena smentisce Di Paola: “A Caltanissetta nessuna alleanza con il M5S”

CALTANISSETTA. In ordine a notizie diffuse dalla stampa locale in queste ore a proposito di una alleanza Pd e 5 Stelle a Caltanissetta, il Presidente provinciale del PD Massimo Arena, smentisce le dichiarazioni di Nuccio Di Paola affermando che “A Caltanissetta nessuna alleanza con l’amministrazione uscente e con il M5S, alla quale il PD ha fatto opposizione per 4 anni e mezzo.

A Gela stiamo lavorando bene con il M5S e stiamo cercando insieme a loro e agli altri partiti e liste civiche di costruire una proposta credibile per la città. Ma ogni territorio ha le sue peculiarità e quelle di Gela sono diverse da quelle di Caltanissetta.

Anche la nostra segretaria Elly Shlein, in una recentissima intervista al Corriere della Sera, sulle allenaze con il M5S a livello locale ha già avuto modo di ribadire che non ci saranno “alleanze in provetta o secondo uno schema fisso”.

Il Partito Democratico sta lavorando per dare a Caltanissetta una nuova amministrazione capace e competente che possa rilanciare la città. E non è certamente quella uscente.”