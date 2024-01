Il gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme” a disposizione degli escursionisti che vogliono esplorare bosco di Gabara

SAN CATALDO. Alla luce di quanto accaduto oggi con la coppia di escursionisti che s’è persa nel bosco di Gabara e che è stata salvata dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, il gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme” ha reso noto che è sua intenzione mettersi a disposizione degli escursionisti che vogliono esplorare Gabara

“Possiamo fornire tanti consigli utili per evitare queste situazioni – hanno affermato i componenti del gruppo – ci potete contattare tranquillamente e vi metteremo in contatto con gli esperti del luogo”. Il tutto per consentire di visitare in tutta sicurezza l’area boschiva di contrada Gabara che, con le sue bellezze geo minerarie e boschive, costituisce un sito particolarmente appetito da parte degli escursionisti.