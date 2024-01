Il 3 e 4 febbraio al “Pala Cannizzaro” di Caltanissetta c’è la 2^ fase del campionato regionale Federkombat

La Dragon Academy Group, il Comune di Caltanissetta e la Federazione Federkombat organizzano la seconda fase del Campionato Regionale. L’atteso evento si svolgerà al Palacannizzaro di Caltanissetta sabato 3 Febbraio alle 15 e domenica 4 Febbraio alle 9.

La seconda tappa del Campionato Regionale, organizzata in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e la Federazione Federkombat, vedrà la presenza e la partecipazione dei migliori atleti a livello regionale che si sfideranno per conquistare la tappa nissena di questo campionato regionale. Per partecipare, occorre iscriversi tramite il portale Federkombat. Per il pubblico, l’ingresso è gratuito.