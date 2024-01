Eccellenza. L’imbattuta Nissa punta ad allungare striscia di vittorie e vantaggio in classifica sulla Pro Favara

La Nissa imbattuta affronta domenica 14 gennaio per la 17^ giornata del campionato di Eccellenza il Casteldaccia (ore 15). Si tratta di un turno sulla carta facile, o comunque uno di quei turni che sembrano ritagliati esattamente a misura per consentire alla Nissa di aumentare il proprio vantaggio in classifica sulla Pro Favara.

Vantaggio che è già di 6 punti ma che in casa Nissa si punta, se possibile, anche ad aumentare. Le condizioni domenica ci sarebbero tutte. Almeno sulla carta: la Pro Favara affronta una trasferta alquanto insidiosa come quella contro il Mazara 46, terzo in classifica. La Nissa invece avrà un impegno alla portata con il Casteldaccia già battuto all’andata.

Tuttavia, proprio il confronto dell’andata invita alla prudenza. Vero è che allora Agudiak risolse la contesa, ma è anche vero che Elezaj dovette superarsi per bloccare un insidioso pallonetto a pochi passi dalla porta. Dunque, come accade sempre quando si parla di calcio parlato e non giocato, bisognerà attendere l’esito del campo per sapere se la Nissa avrà allungato sulla Pro Favara in classifica.

Certo la tentazione è veramente forte, anche perchè la squadra di Terranova sta attraversando un gran momento di forma, e poi il Mazara 46 è squadra rognosa, l’unica che è riuscita conquistare un punto a questa Nissa in campionato. Terranova non potrà contare su Pagano squalificato, ma la rosa è al gran completo, per cui potrà schierare la migliore formazione possibile domenica 14 gennaio al Tomaselli.

Probabile formazione Nissa: Elezaj, Rossi, Scaletta, Privitera, Neri Barrera, Semenzin, Dalloro, Agudiak, Esposito, Gueye.