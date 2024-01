Droga, corriere con 11 chili di cocaina arrestato sulla A19 grazie al fiuto di Anouk e Ethoo

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 11 chili di cocaina nascosti in un’automobile sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione Palermo, sulla A19 Palermo-Catania. La pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria l’hanno trovata all’interno del serbatoio del mezzo, grazie al fiuto dei cani antidroga Anouk e Ethoo del Gruppo Pronto impiego di Palermo: 10 involucri avvolti in buste di cellophane trasparente.

Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 1 milione di euro. Il corriere, di nazionalita’ italiana, e’ stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo. L’arresto e’ stato convalidato dal gip che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.