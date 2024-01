Covid-19, la fiducia nei vaccini aumentata del 14% in due anni. Cnr: italiani generalmente favorevoli alla scienza

Con la pandemia di Covid-19, nell’arco di due anni la fiducia degli italiani nei vaccini è aumentata del 14%, raggiungendo complessivamente il 92%, mentre i contrari sono il 4%, la metà rispetto alla media europea. Lo indica la Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia redatta dal Consiglio nazionale delle ricerche, secondo la quale gli italiani sono generalmente favorevoli alla scienza.

I dati, basati sulle indagini di Eurobarometro condotte tra il 2019 e il 2022, indicano che in Italia la fiducia nei vaccini ha superato la media europea. Dalla relazione emerge che anche prima della pandemia la fiducia nella scienza era in buona salute e che da parte dei cittadini c’è una forte richiesta di comunicazione della scienza ad opera dei ricercatori, più che dei giornalisti.

Una tendenza in linea con quella emersa in Spagna e in Polonia.