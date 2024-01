Con l’auto finiscono in un canale: morti due anziani coniugi

Due coniugi di 87 e 83 anni, Emilio e Cecilia Gambaro, sono morti dopo essere finiti con la loro automobile nel canale Cavour a Galliate, in provincia di Novara. I due corpi senza vita sono stati recuperati dai Vigili del fuoco all’interno della loro vettura Opel Corsa, ritrovata all’altezza del ponte di via Adamello.

Le ricerche erano però iniziate nel pomeriggio del 1° gennaio, quando gli amici con i quali la coppia aveva festeggiato il capodanno, preoccupati di non avere risposte a messaggi e telefonate, avevano avvertito i familiari. I Gambaro avevano festeggiato in una villetta in via Reseghina, sempre a Galliate. Intorno all’una erano saliti sull’Opel Corsa per tornare casa, mentre nella zona piovigginava e c’era foschia.

Sul posto hanno operato squadre fluviali, sommozzatori da Milano e Torino, e unità di comando locale. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per stabilire le cause dell’incidente. (ANSA).