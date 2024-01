Beatrice Venezi torna a Palermo, prove con la Sinfonica

PALERMO (ITALPRESS) – Secondo appuntamento della stagione della Foss 2023-2024 con Beatrice Venezi sul podio per dirigere l’Orchestra sinfonica impegnata nell’esecuzione con la Sinfonia numero 6 in si minore op. 74 “Patetica” di Cajkovskij e la Sinfonia numero 6 in si minore op. 54 di Sostakovic. Ieri la

prima giornata di prove che proseguono oggi, domani e venerdì mattina. L’appuntamento, al Politeama Garibaldi è per venerdì (2 febbraio) alle 21 e sabato (3 febbraio) alle 17.30. Biglietti al botteghino del Politeama Garibaldi di Palermo

(biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) Tel. +39 091 6072532/533 o su Vivaticket.

