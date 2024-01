Basket maschile. Esordio domenica 7 gennaio per il Cusn Caltanissetta e l’Icaro Santa Caterina nella Divisione Regionale 3

Il CUSN Caltanissetta del presidente Aurelio Armatore, già partecipante nella categoria superiore DR2 e attualmente seconda in classifica, è felice di proseguire il progetto di sviluppo sportivo, sempre in simbiosi con la società ICARO di Santa Caterina, esordendo nella Divisione Regionale 3 (Ex Prima Divisione).

Il girone sarà composto da 6 squadre tra provincia di Agrigento, Enna e Caltanissetta che si daranno battaglia per guadagnare un posto in Dr2.

L’ultima volta che è stato organizzato in Sicilia era il 2015-’16, campionato vinto da Città di Mascali e Olimpia Savio Ragusa. Nel 2017-’18 si è disputato un campionato Open di livello equiparabile, vinto dalla Corant Rosolini.

Il roster Nisseno/Caterinese, guidato da coach Gianluca Rizza, sarà composto da molti talenti locali nati nel 2004, 2005 e 2006, supportati dall’esperienza di G. Grosso, F. Iachetta e A. Giunta.

Le due Società gemellate credono sempre più nel progetto iniziato quest’anno, quale vera opportunità di crescita personale e sportiva per tanti giovani e non solo.

Quindi, appuntamento giorno 7 Gennaio alle ore 15:00 presso il Palacannizzaro di Caltanissetta (pian del lago) contro la Virtus Sommatino. Le Società invitano tutti gli sportivi Nisseni e Caterinesi a sostenere ed incoraggiare i ragazzi perché il “basket dei grandi” è tornato anche a Santa Caterina.