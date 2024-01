Basket: “buona a prima”: esordio vincente per ICARO-CUSN

In questi casi si dice sempre “buona la prima”.

Esordio vincente per la squadra di basket ICARO-CUSN nel campionato di DR3 Regionale contro la VIRTUS SOMMATINO; i padroni di casa sempre in vantaggio contro la formazione sommatinese, hanno chiuso la gara con il punteggio di 59-45.

L’incontro è stato caratterizzato da una grande prestazione dei giovani nisseni/caterinesi, malgrado per molti rappresentava la prima esperienza in un campionato Over.

In evidenza l’ottima prestazione di Ruggero Vento (22 punti), di Giuseppe Grosso (21 punti) ed il notevole contributo del giovane Lo Porto.

La vittoria di domenica scorsa, rappresenta un grande traguardo per la neonata formazione ICARO/ CUSN allenata dai Coach Rizza e Messina, a dimostrazione che la determinazione, l’impegno e la voglia di vincere dei giovani giocatori, da sempre grandi soddisfazioni.

Prossimo impegno ad Enna contro la Polisportiva Consolini domenica alle ore 11:00.

Tabellino:

Vento 22

Nitro 7

Iachetta 6

Lo Porto 3

Grosso 21