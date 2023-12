Violenze contro la madre che si rifiuta di dargli i soldi, arrestato 24enne

Custodia cautelare in carcere per un giovane di 24 anni di Pozzallo accusato di ripetuti maltrattamenti nei confronti della madre. A denunciare il figlio ai carabinieri è stata la donna, dopo l’ennesimo episodio di violenza seguito al rifiuto di dargli del denaro. I militari hanno prima proposto un provvedimento di divieto di avvicinamento ed obbligo di allontanamento dalla casa familiare per poi richiedere in via d’urgenza la misura cautelare della custodia in carcere. Il giovane è stato portato nel carcere di RAGUSA.