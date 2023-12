Vallelunga. Il 28 dicembre alle 10,30 c’è il Consiglio comunale per l’approvazione del Bilancio di Previsione

VALLELUNGA. La presidente del consiglio Letizia Vullo ha convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria per giovedì 28 dicembre alle 10,30 nella la sala consiliare “Tommaso Biondo” del Comune, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Lettura e approvazione verbali seduta precedente ( verbali dal n. 37 al n. 44 relativi alla seduta del 28 novembre 2023 );

Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, dell’elenco annuale dei lavori 2024 e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026;

Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. Periodo 2024/2026: Approvazione;

Bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati. Approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Razionalizzazione periodica delle partecipate ex art. 20 D.Lgs. 175/2016;

Comunicazioni.

L’eventuale mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (29 dicembre 2023) alla stessa (ora 10:30), per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione.