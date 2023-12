Sutera. Il 28 dicembre all’Auditorium comunale ex Agonizzanti presentazione dell’album del cantautore suterese Seb

SUTERA. Domani, 28 dicembre, siamo lieti di invitarvi presso l’auditorium comunale ex Agonizzanti per la presentazione dell’album dell’artista SEB. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale sottolineando che si tratterà di un momento di condivisione e armonia e seguirà uno scambio di auguri con la cittadinanza con un ricco buffet dove troverete prodotti tipici.

“SEB”, all’anagrafe Giuseppe Collura, è un cantautore siciliano, anno 1994. Nel suo paesino dell’entroterra siculo, in tenera età impara a scuola i primi accordi di chitarra, avvicinandosi così alla musica.

Nel 2011, dopo un viaggio musicale a Budapest, fonda con alcuni amici la band “The Bleach”, che nel giro di pochi anni si afferma come una delle più richieste nell’isola, contando sul supporto di numerosissimi giovani e non. L’intesa musicale con gli altri componenti del gruppo cresce sempre più negli anni e Giuseppe si rivela il frontman perfetto, capace di fare da collante tra tutti e di iniziare a scrivere anche brani inediti che riscuotono subito un gran successo.

Infatti, nel 2018 esce “Tempo”, il primo album della band, che oltre a collezionare numerosissime visualizzazioni sul web e sui social, porta la band ad esibirsi in un tour in Sicilia e in Germania. Altra grande soddisfazione arriva dalla collaborazione con il deejay milanese DJ JUMP, con il quale la band compone il brano dance “Sikania” (Bang Records) che otterrà quasi 500.000 views su Youtube.

Nel 2019, insieme al produttore siciliano Leo Curiale che vede in lui un ottimo autore e cantante, Giuseppe decide di intraprendere un progetto da solista che si differenzia completamente dal genere della sua band, orientandosi e collocandosi in un’atmosfera Pop/Indie cantautoriale dalle sonorità acustiche ed elettroniche.

Nell’aprile 2020 debutta con il primo singolo “Nuda Di Parole” che ha avuto un feedback positivo da parte del pubblico, superando i 16 mila ascolti su Spotify. L’11 Settembre esce “I Tuoi Nei” il secondo singolo in uscita per Carioca Records e Artist First. A fine 2020 pubblica “Moquette”.

Nel 2021 pubblica il singoli “Io bene”, concentrandosi principalmente nella produzione del nuovo album in uscita il 17 Novembre 2023.