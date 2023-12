Storico traguardo per il tecnico Angelo Bognanni: conquistata con la Supergiovane Castelbuono la finale di Coppa Italia di Eccellenza

La Supergiovane di Castelbuono, allenata dal tecnico buterese Angelo Bognanni, ex allenatore di Nissa, Atletico Caltanissetta, Serradifalco e Atletico Gela, ha conquistato l’accesso alla finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza.

La formazione madonita, che attualmente occupa il quarto posto nel girone A di Eccellenza al termine del girone di andata, ha battuto anche nel ritorno il Mazara 3-0 con le reti di Pardo (ex Nissa), Grandis e Guarnieri.

Grande la gioia del tecnico nisseno. Bognanni non aveva mai raggiunto, al pari del Castelbuono, la finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Dunque, un risultato storico per il tecnico buterese che, dopo l’esperienza in Eccellenza con la Nissa, è approdato nelle fila della Supergiovane Castelbuono.

Qui, nel cuore delle Madonie, Angelo Bognanni ha costruito un autentico miracolo calcistico che ha portato la sua squadra a diventare la vera rivelazione del campionato di Eccellenza. E ora ecco arrivare questa storica qualificazione alla finale di Coppa Italia che disputerà il prossimo 20 gennaio a Barcellona Pozzo di Gotto dove la squadra di Bognanni affronterà il Paternò.