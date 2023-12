Sommatino. Il 26 dicembre si inaugura il Presepe vivente

SOMMATINO. Prosegue il Natale “sei tu” a Sommatino con le rappresentazioni e gli spettacoli programmati dall’amministrazione Letizia in occasione delle festività Natalizie 2023/24. In particolare, nel Palazzo ex Municipio e Chiesa Madre è possibile ammirare le proiezioni murali attive ogni sera fino al 7 Gennaio.

Oggi, invece, 26 dicembre alle 17:30 inaugurazione del presepe vivente. Si tratta di un Presepe che si estende per 600 metri, un percorso a senso unico dal Palazzo Cigno Costantino al Palazzo Di Bartolo, animato da figuranti, cantastorie e tanto altro grazie al grande lavoro e alla regia dell’unità Pastorale di Sommatino.

Nell’ultima parte del percorso sarà possibile ammirare un presepe realizzato dal gruppo “Presepiamo”. I giorni di apertura del presepe vivente sono i seguenti: 26 Dic. , 30 Dic. , 2 Gen. e 6 Gen. Sempre il 26 dicembre alle ore 22:00 presso il piazzale Padre Pio suonerà la Band Fatalia. Il 5 gennaio presentazione del libro di Claudio D’Angelo presso il palazzo Trabia. A seguire alle h 19:00 concerto di chitarra classica del duo Geraci Malagesi proveniente da Imola. Il 6 Gennaio presso il piazzale Padre Pio ci sarà lo spettacolo del pianoforte gigante, il cosiddetto big piano show, con il più grande pianoforte al mondo, della stessa marca, stessa grandezza, stesse ottave, stessa casa di costruzione reso celebre nel film BIG con Tom Hanks. I brani delle sigle tv, dei film, i più famosi jingle dedicati al Natale con la particolarità di essere suonati esclusivamente con i piedi. Il primo spettacolo sarà alle h 17:30, il secondo alle ore h 20:00.